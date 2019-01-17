Küçükçekmeceli öğrenciler sokak kedilerini ‘evlendirdi’

Küçükçekmeceli öğrenciler, sokak kedilerinin barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattıkları proje kapsamında 43 kedi evini, ilçenin çeşitli yerlerine bırakılması için belediyeye teslim etti.

Küçükçekmece'de bulunan Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bazı öğrenciler kış aylarında zor şartlarda yaşayan sokak kedileri için bir proje başlattı. Okul müdürü ve öğretmenlerin de dahil olduğu proje kapsamında önce sınıflara kumbaralar verildi. 1 ay boyunca kumbaralarda toplanan paralarla kedi evi yapımında kullanılmak üzere malzeme alışverişi yapıldı.

Okulun atölyesinde Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Öğretmeni Dolunay Açıkyıldız önderliğinde toplanan öğrenciler uzun uğraşlar sonucunda 43 yuvayı bitirmeyi başardı. Yuvalara "Patihane', "Kedikondu" gibi isimler de verildi.

"Harçlıklarımızdan kırptık"

Soğuk hava koşullarına dayanıklı olarak üretilen kedi yuvaları, Küçükçekmece Belediyesi'ne okul bahçesinde öğrenciler tarafından teslim edildi. Projede yer alan öğrencilerden Miraç Özpolat teslim töreninde kedi evleri hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Kedi evi fikrini okul müdürü ve öğretmenlerle paylaştığını ifade eden Özpolat, "Ben mahallemde gezerken bir kedinin donarak öldüğünü gördüm. Okul başkanı olarak geldim bu fikri müdür yardımcımızla paylaştım. Arkadaşlarımla beraber harçlıklarımızdan kırparak kedi ve köpeklere güzel yuvalar yapmaya çalıştık. Sizden ricam, bu konuda duyarlı olalım. Bir gün hepimiz onların durumuna düşebiliriz." dedi. Öğrencilerden Nisa Nur Demirel de soğuk havalarda sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Demirel ayrıca vatandaşlara evlerinin önüne bir kap yemek koymaları konusunda tavsiyede bulundu.

Sınıflara kumbara dağıtıldı

Öğrencilerle beraber kedi evlerinin yapımında yer alan Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Öğretmeni Dolunay Açıkyıldız ise projenin aşamaları hakkında bilgiler verdi. Kedi evlerini yaparken oldukça zorlandıklarını ifade eden Açıkyıldız konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Önce afişler hazırladık, duvarlara astık. Her sınıfa kumbara dağıttık ve bir ay sonra topladık. Toplanan parayla kulübe malzemeleri, su ve mama kapları aldık. Toplam 43 tane kulübe yaptık. Çok kolay olmadı. Kulübeleri yaparken zorlandık, dizlerim hala mor. Yerde çalışma yaptık çünkü. Malzemeleri bulmakta sıkıntı yaşadık ama duyarlı insanlarla karşılaştık. 5 alacaklarına 1 aldılar hatta hiçbir ücret almayanlar da oldu."

Farkındalık oluşturan "Kedi evi" projesinde Küçükçekmece Belediyesi yer aldı. Belediye, sokak kedilerinin barınma ihtiyaçlarını için hazırlanan evlerin mama desteği ve temizliğini üstlendi. Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Furkan Coşkun, "Okulumuzun talebi doğrultusunda biz de projede yer almak için kolları sıvadık. Kedi evleri bölgemizde yerleştirildikten sonra mama desteğinin ve temizliğinin yapılması konusunda destek vereceğiz." dedi.

Kaynak: İHA