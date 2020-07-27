Küçükçemece’de 'kız kaçma' kavgası! Yumruklar, sopalar havalarda uçuştu

Küçükçekmece'de kızlarının kendi isteğiyle sevdiği adamın ailesinin evine gitmesinin ardından duruma sinirlenen kızın akrabaları, silah ve sopalarla Küçükçekmece'deki ailenin evini bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin zor ayırdığı kavgada çokça kişi sogusu alınmak üzere karakola götürüldü.