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Küçükçemece’de 'kız kaçma' kavgası! Yumruklar, sopalar havalarda uçuştu

Küçükçekmece'de kızlarının kendi isteğiyle sevdiği adamın ailesinin evine gitmesinin ardından duruma sinirlenen kızın akrabaları, silah ve sopalarla Küçükçekmece'deki ailenin evini bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin zor ayırdığı kavgada çokça kişi sogusu alınmak üzere karakola götürüldü.

Küçükçemece Kanarya Mahallesi Akbaba sokakta dün akşam saat 21.15 sularında meydana gelen olayda kızın kendi isteğiyle sevdiği adamın ailesinin evine gitmesine sinirlenen kızın akrabaları silah ve sopalarla Küçükçekmece'de oturan ailenin yanına geldi. Çıkan kavgada olay yerine gelen polis kavga eden kişileri ayırmakta zorlandı. Havaya ateş açarak kalabalığı dağıtan polis, kavga eden birçok kişiyi de sorgusunu almak üzere karakola götürdü.

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27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:51
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