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  3. Küçükler Futbol İl Birincisi Edebali Ortaokulu oldu

Küçükler Futbol İl Birincisi Edebali Ortaokulu oldu

Bilecik'te ortaokullar arası düzenlenen Küçükler Futbol İl Birincisi finalde rakibini 2-1 yenen Edebali Ortaokulu oldu.

Küçükler Futbol İl Birincisi Edebali Ortaokulu oldu

Bilecik'te ortaokullar arası düzenlenen Küçükler Futbol İl Birincisi finalde rakibini 2-1 yenen Edebali Ortaokulu oldu.

Bilecik Sentetik Saha'da oynanan Küçükler Futbol İl Birincisi final maçında Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nu 2-1 yenen Edebali Ortaokulu şampiyon oldu. Maça iyi başlayan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu müsabakanın 7'inci dakikasında Berat Özdemir ile 1-0 öne geçti. Bu golden 9 dakika sonra Kayra Kuş skoru eşitlerken, bu skor ilk yarının skoru oldu. Müsabakanın ikinci yarısının 48'inci dakikasında Eren Engin Edebali Ortaokulu 2'inci golünü kaydederek, okulunu 2-1 öne geçirdi. Final maçına kadar oynadıkları 2 müsabakayı da kazanan iki takımın mücadelesinde Edebali Ortaokulu 2-1 kazanırken, il şampiyonu oldu. Minikler Bilecik'i il dışında yapılacak olan turnuvada temsil etmeyi hak kazandılar.

Edebali Ortaokulu turnuvanın ilk maçında geçen yıl şampiyonu Osmangazi Ortaokulu 5-4, ikinci maçında Murat Hüdavendigar Ortaokulu 5-1 yenerek, finale yükselmişti. Maç sonunda şampiyonluk kupasını alan futbolcular, şampiyonluğu antrenörleri beden eğitimi öğretmeni Seçkin Barut ve okul müdür yardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni Sedat Memiş ile doyasıya kutladılar.

Küçükler Futbol İl Birincisi Edebali Ortaokulu oldu

Küçükler Futbol İl Birincisi Edebali Ortaokulu oldu

Kaynak: İHA




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