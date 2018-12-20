Küçükoğlu Holding Sloven Cimos’u bünyesine kattı

Türkiye'nin otomotiv yan sanayi alanındaki büyük kuruluşlarından biri olan Küçükoğlu Holding, global marka olma yolunda önemli bir aşama daha kat ederek, Palladio Holding'e bağlı Sloven Cimos Kinamatics şirketini bünyesine kattı.

İç pazarın yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerine şekillendirilmiş sac parçaları ihraç ederek küresel pazarda etkin bir rol oynayan Küçükoğlu Holding, Palladio Holding'e bağlı Slovenya'daki Cimos Kinamatics şirketini satın aldı. Koper şehrinde 1959 yılından beri faaliyet gösteren Cimos Kinamatics, bundan sonra Ak Automotive A.Ş. adı ile Türk firması olarak faaliyet gösterecek.

Toksan Otomotiv A.Ş., Ak Pres Otomotiv A.Ş., Ak Teknik Kalıp İmalat A.Ş. ile Bursa, Sakarya ve Kocaeli'deki fabrikalarında otomotiv devlerine orijinal parça ve kalıp üreten Küçükoğlu Holding, 2025 Stratejik Planı doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. Slovenya'daki Cimos Kinamatics'in mekanizma grubunu bütün çalışanları ile devraldıklarını açıklayan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, turbo aksamları, motor blokları ve mekanizma grupları üretimi olmak üzere otomotiv sektörün üç farklı alanında faaliyet gösteren Solevnya'daki şirketi satın alarak, otomotiv yan sanayi alanında daha da güçlendiklerini söyledi. Küçükoğlu, şirketin mekanizma grubunu tüm çalışanları ile devraldıklarını bildirdi.

Yeni şirketin Avrupa'da yüzde 15 pazar payı var

Devraldıkları şirketin, mekanizma grubunda Avrupa'da yüzde 15'lik bir pazar payı bulunduğunu ve Audi, Bentley, Lamborgini, BMW, Aston Martin gibi Premium araçların pedal grupları, menteşeleri ve el frenlerinin ürettiğini de kaydeden Oğuzhan Küçükoğlu, holdinglerinin ana müşterileri olan Toyota, Honda, Renault ve Fiat'ın da devraldıkları şirketin potansiyel müşterileri arasında bulunduğunu söyledi. Küçükoğlu, yeni başlayan Aston Martin projesinin pedal kalıpları ve mühendislik hizmetlerini, Küçükoğlu Holding bünyesindeki Ak Teknik Kalıp İmalat A.Ş.'de Türk mühendislerinin gözetiminde yapmaya başladıklarını vurguladı.

Küresel hedefler peşindeyiz

Yeni yatırımları ile Türkiye'den Slovenya'ya kalıp ve yedek parça ihracatının artmasını öngördüklerini ifade eden Oğuzhan Küçükoğlu, artık bambaşka bir dünyada, çok daha nitelikli ve büyük hedefler peşinde koştuklarını söyledi. Küçükoğlu, "Türk bayrağımız ve Küçükoğlu Holding bayrağımız Avrupa'da dalgalanmaya başladı. 2025 yılı vizyonumuz sanayi, perakende, sigorta, yapı ve bilişim sektörlerinde 2,5 milyar TL ciro elde ederek küresel çapta üreten bir holding olmaktır. Bu hedefe doğru güçlü adımlar atarak ilerliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA