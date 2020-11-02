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Küçükyumuk ailesi için umutlu bekleyiş sona erdi!

İzmir'deki depremde Doğanlar apartmanında yaşayan Küçükyumuk ailesi enkaz altında kalmıştı. Enkaz altından cansız bedenleri çıkan aile, son yolculuklarına Aydın'dan uğurlanacak.

Küçükyumuk ailesi için umutlu bekleyiş sona erdi!

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Doğanlar apartmanın 5. katında yaşadıkları öğrenilen Küçükyumuk ailesi göçük altında kalmıştı. Mert Küçükyumuk ve Eda Küçükyumuk çifti ile küçük çocukları Ateş’ten haber alınması beklenirken, acı haber geldi.

Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı enkazından Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş'in cansız bedenine ulaşılarak çıkartılmıştı. İzmir'deki büyük depremde enkaz altından çıkarılan Küçükyumuk Ailesi'nden geriye çocuklarıyla çekilmiş mutlu fotoğraf karesi kaldı. Depremde hayatını kaybeden Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki oğulları Ateş'in cenaze namazları yarın öğlen Efeler Bey Camii'nde kılınacak. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından baba Mert Küçükyumuk'un Efeler'de, anne Eda ve 2 yaşındaki Ateş Küçükyumuk'un ise İzmir'in Ödemiş ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Küçükyumuk ailesi için umutlu bekleyiş sona erdi

 

 

 

 



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