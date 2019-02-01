KUDAKA 107. Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt’ta yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 107. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Bayburt'ta gerçekleştirildi.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Ajans Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2018 yılı Birim Faaliyet raporunun onaylanmasına, bölge turizm potansiyellerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması ve bölgenin önemli bir destinasyon haline gelmesi amacıyla yürütülen faaliyetler doğrultusunda Şubat ayı içerisinde Erzincan Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Doğa sporları ve turizmi çalıştayı düzenlenmesine, Rusya'da faaliyet gösteren tur operatörleri, seyahat acenteleri ve basın mensuplarına yönelik Türk Hava Yolları ile koordinasyon içerisinde turizm tanıtım organizasyonu düzenlenmesine, 16-18 Aralık 2018 tarihleri arasında KUDAKA koordinasyonunda Nahçıvan'a yönelik düzenlenen çalışma ziyareti sonucunda ziyaret edilen kurum ve kuruluş yetkilileri, Nahçıvan'da faaliyet gösteren işadamları, seyahat acentaları ve sağlık sektörü temsilcilerinin katılımıyla tanıtım organizasyonu düzenlenmesine, 2019 yılı çalışma programı Yerel Kalkınma Fırsatları Bayburt Yatırım Destek faaliyetleri kapsamında 2018 yılında UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine giren ve Türk dünyasının ortak bir değeri olan Dede Korkut'un destanları ve hikayelerinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması, Bayburt ilinin Türk dünyasının bir araya geldiği önemli bir buluşma noktası haline gelmesi ve kültür turizmden yeterli payı alabilmesi amacıyla 2019 yılı içerisinde Azerbaycan, Kazakistan ve diğer Türk dünyası temsilcilerinin katılımı ile Dede Korkut temalı kongre/toplantı vb. uluslararası bir organizasyon düzenlenmesine, 2019 yılı çalışma programı Bayburt ili doğaltaş sektörünün geliştirilmesi sonuç odaklı program faaliyetleri kapsamında öngörüldüğü üzere, bölgede önemli bir yere sahip olan doğaltaş ve mermer kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, pazarlanması ve yeni pazarlara erişimin sağlanması amacıyla 27-30 Mart 2019 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek İzmir Doğaltaş Fuarı'na katılım sağlanmasına karar verildi.

Toplantının ardından Yönetim Kurulu üyeleri, Bayburt'un Bayraktar köyünde yer alan Baksı Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: İHA