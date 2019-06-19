KUDAKA 112. Yönetim Kurulu Toplantısı Baksı Müzesinde yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 112. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Baksı Müzesinde gerçekleşen toplantıya Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve ilgililer katıldı.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in, KUDAKA çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin yönetim kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA