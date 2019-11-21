KUDAKA, İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasını tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), vizyonunu TRA1 Düzey 2 Bölge Planı'ndan alan ve bu planın gelişme eksenlerine bağlı kalarak Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri için yerel aktörlerin katılımıyla belirlenen senaryolardan hareketle geliştirilen senaryo bileşenleri, stratejiler ve eylemleri içeren Erzurum-Erzincan-Bayburt Senaryo Bazlı İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasını tamamladı.

Türkiye'de planlama çalışmaları açısından yenilikçi bir yöntem uygulamayı amaçlayan Senaryo Bazlı İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışması kapsamında ortaya konan senaryoların belirlenmesinde ülkemizdeki planlama literatüründen, dünya çapında bölgeye benzer nitelikler taşıyan ancak belli özellikleri nedeniyle öncü bölgeler olarak değerlendirilebilecek bölgelerin tecrübelerinden ve iller özelinde gerçekleştirilen çalıştaylarda tartışılarak geliştirilen fikirlerden istifade edildi.

Senaryo Bazlı İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasında iller özelinde belirlenen senaryolar Güncel Eğilimlerle Gelişme ile Yenilikçi ve Tetikleyici Bileşenlerle Gelişme adı altında iki ayrı başlıkta gruplandırıldı. Bu iki ana senaryo başlığı altında Erzurum için 9 senaryo bileşeni, 25 strateji ve bu stratejilere bağlı 165 eylem/proje belirlendi. Erzincan için 8 senaryo bileşeni, 21 strateji ve bu stratejilere bağlı 146 eylem/proje belirlenirken Bayburt için 7 senaryo bileşeni, 20 strateji ve bu stratejilere bağlı 134 eylem/proje öngörüldü.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen yaptığı açıklamada Ajans olarak Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin birbirinden farklı potansiyelleri ve gelişme alanları olduğu gerçeğinden yola çıkarak hazırlanan Senaryo Bazlı İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasında yer alan proje ve eylemlerin ilgili paydaşların da katkıları ile uygulamaya geçmesi ve bu doğrultuda bölge kalkınması açısından önemli atılımların sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: İHA