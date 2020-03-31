KUDAKA'dan koronavirüsle mücadelede için 6 milyon liralık mali destek

ERZURUM (AA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri için "Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı" kapsamında 6 milyon liralık mali destek vereceğini açıkladı.

KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki programın Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsadığı belirtildi.

Programla salgınla mücadeleye katkı sağlanmasına ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin destekleneceği ve bunun için 6 milyon liralık mali destek verileceği aktarılan açıklamada, "Program, kar güden ve gütmeyen kurum ile kuruluşların başvurularını kapsayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bugün ilan edilen ve 30 Nisan’a kadar devam edecek başvuruların KUDAKA’nın resmi internet sitesinden yapılacağı ve mali destek programlarının detaylarına da yine internet sitesinden ulaşılabileceği vurgulanarak, ulaşan proje tekliflerinin son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

Program hakkında KUDAKA'nın 3 Nisan Cuma günü video konferans sistemi ile bilgilendirme yapacağı duyuruldu.

Kaynak: AA