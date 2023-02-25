Kudirat Ablet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kudirat Ablet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kudirat Ablet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kudirat Ablet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kudirat Ablet 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 库迪热提·阿布来提 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kudirat Ablet Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kudirat Ablet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kudirat Ablet'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kudirat Ablet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kudirat Ablet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kudirat Ablet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kudirat Ablet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Gondomar SC B

1 Temmuz 2020 yılında Gondomar

26 Şubat 2021 yılında DL Pro

Kudirat Ablet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kudirat Ablet şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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