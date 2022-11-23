Kudüs'te art arda patlamalar! Çok sayıda kişi yaralandı!

Batı Kudüs'te aynı noktada art arda yaşanan iki patlama yaşandı. Patlama sonrası yapılan açıklamada 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Kudüs'te art arda patlamalar! Çok sayıda kişi yaralandı!

Batı Kudüs'ün girişinde yer alan Givat Shaul bölgesindeki bir otobüs durağında ve yakınlarında art arda iki patlama meydana geldi. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre yerel saatle 07.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen ilk patlamada 11, sonraki patlamada ise 3 sivilin yaralandığı aktarıldı.

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ÇANTA İÇİNE KONULAN PATLAYICI İNFİLAK ETMİŞ OLABİLİR

Açıklamada olay yerindeki polis ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü kaydedilirken, İsrail medyası patlamaların "Çanta içine konulan patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini" duyurdu.

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