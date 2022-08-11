Kudüs'te kontolünü kaybeden araç durağa daldı! 3 ölü, 6 yaralı!

İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kudüs merkezinin kuzeyindeki Shamgar Caddesi'nde İsrail' ait bir belediye otobüsünde şoförün hakimiyetini kaybetmesi sonrası durağa dalan araç 2'si çocuk 3 kişinin ölmesine 6 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

TRAFİK KAZASI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Yaşanan kazayı İsrail polisi trafik kazası olarak nitelendirirken, yaralılar il müdahelenin ardından yakında bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otobüste kalan diğer yolcuları da kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Belediye Otobüsleri Komitesi ise kazanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kadrolarında 5 bin şoför eksikliği bulunduğuna dikkati çekti. Açıklamada, şoförlerin "çok uzun süre araç kullandığı, çökme seviyesinde olduğu ve kötüleşen durum nedeniyle bir saatli bombaya dönüştüğü" uyarısı yapıldı.