Kudüs'ün kuzeyindeki Givat Ze'de sinagogda tribün çöktü: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Kudüs'ün kuzeyindeki Givat Ze'ev yerleşim yerinde sinagogda yapılan ayin sırasında tribün çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 3’ü ağır en az 50 kişi yaralandı.

BENZER BİR OLAY GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz ay da Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda sahnenin çökmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 20'si ağır 50 kişi de yaralanmıştı.