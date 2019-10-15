Kuduz hastalığıyla havadan mücadele

DENİZLİ Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte kuduz hastalığıyla mücadele için tilkilere havadan uçakla aşılı yem atıldığı belirtip, halkı uyardı.

Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Avrupa Birliği'nin de desteklediği, "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini Projesi" kapsamında ormanlık ve kırsal alanlarda havadan aşılama çalışması başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 3 yıl süreyle, yılda iki kez olmak üzere aşılama çalışması yapılacağı ve toplamda 27 milyon aşılı yem atılacağı belirtildi. Bakanlık tarafından kiralanan uçakların Çardak Havalimanı'ndan havalanıp aşılama işlemine başladığı ifade edildi.

Aşılamanın yaklaşık 1 ay boyunca devam edileceği kaydedilen açıklamada, "Veteriner hekimler denetiminde yapılacak olan aşılamalar, ormanlık alanlara uçaktan aşılı yem atılması şeklinde gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Aydın, Burdur, Muğla, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Ankara, Konya, İzmir, Antalya illerini kapsayan 225 bin kilometrekarelik alanda, 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütülecek" denildi.

Uçaklardan atılan ve insanlar için zararlı olmayan aşılı yemlerin, özellikle sokak köpekleriyle temas eden tilkiler için geliştirildiği açıklamada, "Yaban hayatında bulunan diğer hayvanların aşılı yemi yemesinin bir zararı yoktur. Ancak temas edildiği takdirde insan kokusu sineceğinden yemin tilkiler için çekiciliği azalır. Açılmış kapsüle temas eden kişilerin önce O bölgelerini su ve sabunla yıkamaları ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: DHA