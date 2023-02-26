Kuffour Edwin Asamoah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kuffour Edwin Asamoah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kuffour Edwin Asamoah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kuffour Edwin Asamoah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kuffour Edwin Asamoah 7 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kuffour Edwin Asamoah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kuffour Edwin Asamoah'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kuffour Edwin Asamoah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kuffour Edwin Asamoah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kuffour Edwin Asamoah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kuffour Edwin Asamoah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kuffour Edwin Asamoah şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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