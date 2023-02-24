Kufre Eta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kufre Eta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kufre Eta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kufre Eta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kufre Eta 10 Haziran 2004 tarihinde Limbe şehrinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kufre Eta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Connection yapmaktadır. Kufre Eta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kufre Eta'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kufre Eta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kufre Eta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kufre Eta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kufre Eta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2022 yılında Belasitsa

Kufre Eta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kufre Eta şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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