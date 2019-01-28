KUFSAD’ın bu ayki konuğu Ömer Orhun oldu

Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KUFSAD) tarafından "Ayın Konuğu" etkinliğinin bu ayki konuğu Fotoğrafçı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Ömer Orhun oldu.

Toplantıya Derneğin kurucularından olan CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel de katıldı. Günel, Kuşadası'nı kültür ve sanatta Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi istediğini söyledi. Bir fotoğraf müzesi kurma sözünü veren Günel, KUFSAD'ın bu projelerin en önemli paydaşı olacağını da sözlerine ekledi.

Etkinliğin konunda ayın konuğu olan Ömer Orhun'a teşekkür plaketini Dernek Başkanı Levent Köylü ile birlikte Ömer Günel takdim etti.

Kaynak: İHA