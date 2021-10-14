Küfür krizi büyüdü! Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in tartışması mahkemeye taşındı! Diva 1 liralık dava açtı

Geçtiğimiz gün Beyaz TV'de yayınlanan, Bircan Bali, Deniz Akkaya ve Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programına katılan Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in iddialarına yanıt vermiş ve ortaya bambaşka bir iddia atmıştı.

Mustafa Keser Bülent Ersoy'un annesine küfür etti! Diva her şeyi ortaya döktü! "Oturduğum koltuk ona battı"

"MUSTAFA KESER ANNEME KÜFÜR ETTİ"

Bülent Ersoy kendisine özel oda hazırlandığı için bu durumu Mustafa Keser'in kabullenemediğini dile getirerek “Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?” dedi.

Ayrıca Mustafa Keser'in ölmüş annesine küfür ettiğini öne süren Diva'nın program ekibiyle paylaştığı görüntüde Ersoy'un "Söyleyeceğim şimdi" demesi üzerine Keser'in "Peki nerede, Ana.ın A..nda" dediği duyuldu.

KESER REDDETTİ

Bunun üzerine Keser, YouTube kanalında Bülent Ersoy'un açıklamaları hakkında bir video paylaştı.

Ersoy'un annesine küfür etmediğini belirten Mustafa Keser, kuliste konukları rahatlatmak için sinkaflı fıkralar anlattığını söyledi.

Mustafa Keser, Bülent Ersoy'un annesine küfür etti mi? Keser'den Ersoy'un iddialarına yanıt!

1 LİRALIK DAVA

Tüm bu olanların ardından Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma mahkemeye taşındı.

Avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Bülent Ersoy, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e 1 liralık manevi tazminat davası açtı.