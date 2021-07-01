Küfürlü kurban bayramı mesajları 2021

Kurban Bayramı'na girildiğinde Bayram mesajlarını büyük önemi çıkıyor. İnsanlar toplu olarak yollanabilen Bayram mesajları ile bir tuşla tüm ailesinin ya da arkadaşlarının Bayram'ını kutlayabiliyor. Kutlama işini biraz daha komik yapmak isteyenler ise daha güldürücü ve küfürlü mesaj arıyor. Bu sene 20 Temmuz Salı günü başlayacak Kurban Bayramı, 23 Temmuz Cuma günü sonra erecek. İşte 2021 küfürlü Kurban Bayramı mesajları....

KÜFÜRLÜ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2021

Senin, ananın, bacının, sülalenin bayramını kutlarım.

Minareden atlarım bayramını kutlarım.

Anan avradım olsun bayramın kutlu olsun.

Danaya girdik çıkamıyoruz. Bayramınızı içten kutluyoruz. Veteriner tanıdığınız varsa hayrına bekliyoruz

Elinizi çabuk tutun, kurbanlık koyununuzu bugünden alın. Mazallah koyun biterse, Bayram sabahı 'bana da koyun, bana da koyun' diye bağırmayın.

Değerli günahkar mümin kardeşim; geçmişten gelen namaz ve oruç borçların; ayrıca zina, kumar, karı kız, disko, bar ve alkol günahların bulunmaktadır. Azrail'in tatlıya bağlayalım kampanyası yoğun istek üzerine uzatılmıştır. Götü kurtar yazıp 6677'ye gönder, ahirette sorulacak 50 soru cebine gelsin. Bayramın kutlu olsun.

DİĞER KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Dilden gelen gönüldense, dokunur başka gönüllere… En içten dileklerimle bayramını kutlar, bu bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim.

Ne mesafeler, ne imkansızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkan kapıları sonuna kadar açılır. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Birlikte geçen mutlu günlere özlem duyduğumuz bu bayramı en güzel şekilde geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar…

Hüznünü bir kenara bırak, bugün bayram.. Sevincin daim, huzurun yerinde olsun.. İyi bayramlar.

Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, Kurban Bayramı'nızı tebrik ederim.