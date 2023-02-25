Kujtim Alcani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kujtim Alcani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kujtim Alcani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kujtim Alcani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kujtim Alcani 24 Temmuz 1997 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kujtim Alcani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kujtim Alcani'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kujtim Alcani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kujtim Alcani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Eylül 2014 yılında Bilinmiyor
24 Eylül 2016 yılında FC Shënkolli
29 Eylül 2017 yılında FC Kevitan
4 Eylül 2018 yılında FC Shënkolli
13 Eylül 2019 yılında FK Dinamo
3 Kasım 2020 yılında Int. Tiranë
28 Ocak 2021 yılında KF Luzi United
3 Eylül 2021 yılında KF Tërbuni
12 Ocak 2022 yılında KS Burreli
1 Temmuz 2022 yılında FK Veleçiku
13 Ocak 2023 yılında Besëlidhja
Kujtim Alcani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kujtim Alcani şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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