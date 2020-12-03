Manisa'nın Kula ilçesinde Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Adem Sümen, 26 Kasım'da eşi Şaziye Sümen ile birlikte belirtiler üzerine koronavirüs testi yaptırmıştı. Sonucu pozitif çıkan Müdür Sümen Kula Devlet hastanesinde tedavi altına yattı. Nefes darlığı çeken Sümen ardından hemen Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye devam eden Sümen'den kötü haber geldi.

ADEM SÜMEN KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Adem Sümen'in ölüm haberini Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Erol Ermiş Facebook hesabından duyurdu. İşte paylaşım:

''Memleketimiz çok değerli bir evladını daha kaybetti. Bir dönem sendikamızın ilçe başkanlığını yürüten "Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü" Adem Sümen kardeşimiz covid-19 tedavisi gördüğü hastanede Hak'ka yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesi ve sevenlerinin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.''

EŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan Müdür Sümen’in eşi Şaziye Sümen’in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine Kula Devlet Hastanesi’nde devam edildiği öğrenildi.