Kula-Salihli Jeoparkı UNESCO tarafından ’Yeşil Kart’ aldı

Jeopark Belediyeler Birliği Toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Başkanlığında toplandı. Toplantıda önemli bir duyuru yapılarak Jeopark'ın dört yıllık yeşil kartlı belgeyi aldığı belirtildi. Başkan Ergün, "Bu belgeden sonra uluslararası jeoparklar birliğinde yani EGN ve GGN Avrupa ve Dünya Jeoparklar Ağı'nda başarı kazanarak önemli bir seviyeye geldik" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinde Jeopark Belediyeler Birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının başkanlığını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı. Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda Başkan Ergün önemli bir duyuru yaparak şu ifadeleri kullandı: "Kula jeoparkımız ilk defa 2013 yılında UNESCO tescil belgesi alarak Türkiyenin ilk ve tek jeoparkı olmuştur. O yıldan bu yana yedi yıldır jeoparklar nezdinde uluslararası camiada ve UNESCO Avrupa ve Dünya Jeoparklar Ağı'nda ülkemizi temsil etmektedir. 2017 yılında UNESCO tescil belgesi bir çalışanımızın gereğini yapmadığından dolayı UNESCO tarafından sarı kart ile değerlendirilip iki yılda toparlanmamız için süre verilmişti. Bu iki yılda iki değerli hocamız ve çalışma sistemimizdeki kadrolaşma ile belli bir seviyeye getirdiğimiz ekibimizin özverili çalışmaları ile hazırlanan ve bugün yani tam bir yıl önce bugün UNESCO'ya sunulan yeni belgemiz ile dört yıllık yeşil kartlı belgemizi aldık. Bu belgeden sonra uluslararası jeoparklar birliğinde yani EGN ve GGN Avrupa ve Dünya Jeoparklar Ağı'nda başarı kazanarak önemli bir seviyeye geldik. Mart ayında başlayan pandemi sürecinden bu yana Avrupa'da da yılda iki defa jeopark toplantıları yapılamamakta. Bu yüzden dört yıllık UNESCO tescil belgemiz törenle verilememiş olup yazı ile bildirildi. Bugün tam bir yılımızı doldurduk."

"Bu belge uzun yıllar sürdürülebilir olmalı"

Açıklamasının devamında Başkan Ergün, "Bugün bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalar ile Kula-Salihli jeoparkımızı daha tanınır hale getirmek iç ve uluslararası turizmin gelişiminde yapılacak çalışmaları, ülke ekonomisine kazandıracağımız istihdam ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ekonomik destek, sosyal yönden halkımızı bilinçlendirmek, yeni tesisler kurmak, projeler üretmek için neler yapmamız gerektiği açısından toplandık. Projeler ve uygulamaları ile nelerin yapılabileceği, üst düzeyde bakanlıklar nezdinde gereken imkanların değerlendirilmesi için yapmamız gerekenler, sadece belgeyi hak ettiğimiz dört yıl için değil uzun yıllar sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapacaklarımızı konuşacağız kararlaştıracağız. Kıymetli birlik üyesi başkanlarımız olan Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda başkanlarımız ve değerli danışman hocalarımız, çalışanlarımız ile değerlendirme toplantısındayız. Zafer Kalkınma Ajansına müracaatlarımızı yaptık. Buradan da hayırlı güzel haberler bekliyoruz. Olumlu destekler çıkacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

UNESCO Global Jeoparkı adını aldı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Serdar Aytaç ise, "Kula Jeoparkı'nın yaklaşık alan 300 kilometrekareydi. Biz bu alanı 2300 kilometrekarelik bir alana genişlettik. Bölgenin sosyo-ekonomik, kültürel kalkınmasına aracılık edebilecek jeolojik, jeomorfolojik, tarihi kültürel ve arkeolojik açıdan öneme sahip 73 adet jeosit belirledik. Bu jeositlerin ziyaret edilmesi, turistin gelmesi, bölgenin, yörenin ve ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması açısından son derece büyük öneme sahip" dedi. Akademik Danışman Prof. Dr. Tuncer Demir, "Kula-Salihli Jeoparkı bundan sonra Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı olarak ismi geçecektir. Yeşil kartı almamız gurur ve mutluluk verici bir olaydır. Bu kapsamda Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA