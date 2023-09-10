Kula-Salihli Jeoparkı, UNESCO’nun 2024 yılı toplantısına ev sahipliği yapacak

Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen 10. Uluslararası UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı, dünya genelinden 48 ülkenin katılımıyla gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kula-Salihli Jeoparkı, UNESCO’nun 2024 yılı toplantısına ev sahipliği yapacak

Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen 10. Uluslararası UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı, dünya genelinden 48 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Avrupa Jeoparklar Ağı Koordinatörleri Sophie Justice ve Charalampos Fasulas, bir sonraki UNESCO Avrupa Jeoparklar Toplantısı'nın 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Kula-Salihli Jeoparkı ev sahipliğinde yapılacağını açıkladı.

Fas'ta 3-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 10. Uluslararası UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı'nda Türkiye'yi, Jeopark Belediyeler Birliği'nden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Jeopark Belediyeler Birliği Koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir ve Doç. Dr. Serdar Aytaç temsil etti. Toplantı, Küresel Jeoparklar Ağı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Zouros'un kapanış konuşması ve alınan kararların Jeopark üyesi ülkelere hayırlı olması dilekleriyle sona erdi.

UNESCO Avrupa Jeoparklar Ağı Koordinatörleri Sophie Justice ve Charalampos Fasulas, Avrupa Jeoparklar Ağı Koordinasyon Kurulu üyeleriyle yaptığı hazırlık toplantısında, 2024 Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı'nın 5-8 Mart tarihlerinde Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda yapılmasını kararlaştırdı.

UNESCO'nun 2024 yılı toplantısının Kula-Salihli Jeoparkı'nda yapılacak olmasına ilişkin konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bu konuda yaptıkları çalışmaların ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, "Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması anlamında büyük önem taşıyan toplantının jeoparkımıza, Salihli'mize, Kula'mıza, Manisa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Toplantının son gününde meydana gelen ve bizim de ülke olarak yakın geçmişte yaşayıp acısını bildiğimiz depremde hayatını kaybedenlere Allah "tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Faslı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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