Kula Ülküspor son dakikada yıkıldı

Manisa Süper Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 14. hafta müsabakaları kapsamında kendi evinde ağırladığı Poyrazdamlarıspor'la, son dakikada penaltıdan yedikleri golle berabere kaldı.

Manisa Süper Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 14. hafta müsabakaları kapsamında Kula 4 Eylül Şehitler Stadyumunda Poyrazdamlarıspor'la karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk yarısında Kula Ülküspor, bulduğu golle devre arasına önde girdi. Maçın ikinci yarısında son dakikalara kadar üstünlüğünü koruyan Kula Ülküspor, 90. dakikada penaltıdan yedikleri golün adından Poyrazdamlarıspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın son dakikalarında verilen penaltı ve ardından son düdüğün çalması ile futbolcular ve taraftarlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Bu sonuçlarla Kula Ülküspor 20 puana yükselerek 5'inci sıradaki yerini korurken, Poyrazdamlarıspor ise 12 puanla 9'uncu sırada kaldı.

Kaynak: İHA