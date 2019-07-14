Kulaçlar Eren Bülbül İçin Atıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliğinin 2019 yılı faaliyet programında yer alan İl İçi Vize Yarışları Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan açılış seremonisiyle başladı.

Trabzon'da Türk askerlerimiz ve PKK arasında çıkan çatışmada şehit düşen Eren Bülbül'ün isminin verildiği yarışlar 16 kategoride yapılıyor ve yarın sona erecek.

14 kulüpten 131 bayan 178 erkek sporcunun mücadele edeceği yarışlar açılış seremonisiyle başladı. Seremoniye katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yarışlara katılan sporculara başarılar dilerken şehit düşen Eren Bülbül'e ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: İHA