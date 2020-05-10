Kula'da 65 yaş ve üzeri kişiler cadde, sokak ve parkları doldurdu

MANİSA'nın Kula ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün verilen 4 saatlik izinde cadde, sokak ve parklara akın etti.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'tan itibaren 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. O tarihten sonra sokağa çıkamayan yaşlılara sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Bu izinle birlikte Kula'daki yaşlılar evlerinden çıkarak yürüyüş yaptı, parklarda dinlenerek temiz hava aldı.

57 yıllık eşi Ali Emrem ile birlikte izin verilen saatler arasında sokağa çıkarak yürüyüş yaptıklarını dile getiren 75 yaşındaki Mediha Emrem, uzun zamandır evde kaldıklarını ve bu sürede çok sıkıldıklarını söyledi. Ali Emrem de kısıtlama süresince evde hareketsiz kaldıkları için dışarı çıktıklarında yürümekte zorlandıklarını kaydetti. Arkadaşları ile yaklaşık 2 aydır görüşemedikleri için birbirlerini özlediklerini söyleyen bir vatandaş da, "2 aydır evlerimizdeyiz. Uzun bir aradan sonra ilk defa arkadaşlarımızla görüşüp, sohbet edebildik. Arada böyle izin verilmesi bizim için çok iyi oldu. Hem arkadaşlarımızla sosyal mesafeyi koruyarak hasret gideriyoruz hem de yürüyüş yapıp temiz hava alıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah bin kere razı olsun" dedi.

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Kaynak: DHA