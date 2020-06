Kula’da ilk sinyalizasyonlu akıllı ışıklandırma Jandarma Kavşağı’na kuruluyor

Türkiye'nin ulaşım bakımından önemli bir konumuna sahip olan Manisa'nın Kula ilçesinde, yıllardır büyük bir sorun teşkil eden Jandarma kavşağına akıllı ışıklandırma ve sinyalizasyon sistemi yapılıyor. Bu sayede karayoluna bağlanmak isteyen araçların kontrolsüz çıkış yapması ve D300 üzerinde seyreden araçların aşırı hız yapması önlenecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde yürüttüğü trafik çalışmaları kapsamında, Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü tarafından Kula'ya da akıllı ışıklandırma ve sinyalizasyon sistemi yapılıyor. Türkiye'nin başkenti Ankara ve en büyük üçüncü Büyükşehir İzmir ilini birbirine bağlayan İzmir-Ankara D300-E96 karayolunun geçtiği Kula'da, İzmir istikametinden ilçe merkezine girişte ilk kavşak olan Jandarma Kavşağı'nda akıllı ışıklandırma ve sinyalizasyon sistemi devreye giriyor. Geçtiğimiz yıllarda Jandarma Kavşağındaki mevcut trafik ışıklarının kaldırılması ile Kavacık rampasından inen araçlar o kavşakta kaza riski oluşturuyor, kaza sayıları da her geçen yıl artıyordu. Özellikle kaza riskini en aza indirmek için yapılan çalışmalar neticesinde, işlemlerin tamamlanmasının ardından akıllı kavşak ve sinyalizasyon sistemi devreye girecek. D300 karayolunun her iki istikametinde de diğer trafik ışıklarından farklı olarak sürekli yeşil ışık yanacakken, akıllı sistem sayesinde kavşaklardaki araç yoğunluğu ölçülerek ara yollardan karayoluna bağlanmak isteyen araçların yeşil ışık süresi sistem üzerinden otomatik olarak ayarlanacak. Bu esnada da D300 karayolundaki araçların kırmızı ışık süresi de sistem üzerinden ayarlanmış olacak. Bu sayede ara yollardan karayoluna bağlanmak isteyen araçların kontrolsüz çıkış yapması ve D300 karayolunun her iki istikametinde de araçların aşırı hız yapması önlenmiş olacak.

Kaynak: İHA