Kula’da Öğretmenler Günü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında Başöğretmen sıfatını alması vesilesiyle, 1981 yılından bu yana her yıl kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kula'da 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen program, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından, çelenk sunma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Kutlama töreni, 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen ilk ve ortaokulu tarafından hazırlanan programla devam etti. "Kula'da değerli zamanlar" projesi kapsamında yapılan eserlerin yer aldığı serginin açılışının yapılmasının ardından, programda günün anlam ve önemimi belirten konuşmayı Kaymakam Kemal Duru yaptı. Öğretmenliğin, en kutsal meslek olduğuna vurgu yapan Kaymakam Duru, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Kaymakam Duru'nun günün anlam ve önemimi belirten konuşmasının ardından 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen ilkokulu tarafından hazırlanan oratoryo, şiir ve sinevizyon gösterimi ile ilçedeki müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan müzik dinletisi gerçekleştirildi. Program, Öğretmenler Günü vesilesiyle ilçe bazında öğretmenler arasında düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğretmenlere ve öğrencilere ödül verilmesi ile son buldu.

Düzenlenen kutlama programına, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Hakkı Korhan İnci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA