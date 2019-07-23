Kulağın kuru tutulması dış kulak enfeksiyonundan koruyabilir

KULAK Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Erol Selimoğlu, yüzerken kulak tıkacı kullanılması, kulak kiri olarak bilinen serümenin temizleme çubuklarıyla temizlenmemesi hatta kulak kanalının saç kurutma makinesi ile kurutulması gibi basit önlemlerle dış kulak yolu iltihaplanmalarından korunabildiğini ifade etti.

Yaz aylarında en sık yaşanan sorunların başında havuz ve denize çok fazla girilmesine bağlı dış kulak yolu iltihaplanmaları geliyor. Kulak kiri olarak bilinen serümenin temizlenmemesi, havuz ve denize girerken kulak tıpası kullanılması, kulak kanalının saç kurutma makinesi ile kurutulması gibi basit önlemlerle dış kulak yolu iltihaplanmalarından korunabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Erol Selimoğlu, dış kulak yolu iltihaplanmaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

KULAK KİRİNİZİ SİLMEYİN

Otitis eksterna yani halk arasında bilinen ismiyle dış kulak yolu iltihabının, kulak kanalı derisinin ya da derialtı tabakasının yaygın iltihaplanması olarak bilindiğini dile getiren Prof. Dr. Selimoğlu, kulak kirinin silinmemesi gerektiğini söyledi.

Selimoğlu, "Bazen kulak kepçesi veya kulak zarını da tutabilen dış kulak yolu iltihabı kulak kiri olarak bilinen serümenin etkilendiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Kulak kiri yani serümen, enfeksiyonu engelleyen hafif bir asidik pH oluşturmaktadır. Suya maruz kalma, kulağın pamuklu çubuklarla temizlenmesi, sabunlu tortular veya alkalin kulak damlaları gibi etkilerle kulak kirinin oluşturduğu asidik ortam değişebilmektedir. Deri hastalıkları, kulaklıkla müzik dinlemek, işitme cihazı kullanımı, terleme, alerji ve stres gibi diğer faktörler de dış kulak iltihabının oluşumunda rol oynamaktadır" dedi.

TEMİZ HAVUZDA DA RAHATSIZLANABİLİRSİNİZ

Dış kulak yolu iltihaplanmasının genellikle ılıman iklim bölgelerde artan nem oranına ve havuza sık girme gibi suya maruz kalmanın arttığı dönemlerde yaşanmakta olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Selimoğlu, "Dış kulak yolu iltihabına neden olan bakterilerin büyük bir çoğunluğu yüzme havuzlarında ve spa küvetlerinde bulunmaktadır. Ancak su kalitesinde sorun olmayan havuzlar bile dış kulak iltihaplanmasına yol açabilmektedir. Aniden başlayan akut dış kulak yolu iltihabında; kulak ağrısı, kaşıntı, dolgunluk, ödem, kulak iltihabı, işitme kaybı, kulak kepçesine elle baskı ya da kepçeyi çekmek gibi hareketlerde aşırı hassasiyet oluşabilmektedir" diye konuştu.

KULAĞINIZI SAÇ KURUTMA MAKİNASIYLA KURUTUN

Prof. Dr. Selimoğlu, akut dış kulak yolu iltihabını önlemenin mümkün olduğunu söyledi. "Bunun için; dış kulak kanalındaki su birikimi ve nem tutulmasının azaltılması gerekmektedir" diyen Selimoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlıklı bir cilt bariyerinin korunabilmesi için kulak kiri olarak bilinen serümenin çıkarılmaması gerekmektedir. Ayrıca havuz veya denizde yüzmeden kısa bir süre önce, yüzdükten sonra ve yatmadan önce içinde hafif asitli madde bulunan kulak damlaları kullanılması önemlidir. Yüzdükten sonra kulak kanalının bir saç kurutma makinesi ile kurutulması, yüzerken kulak tıkacı kullanılması ve dış kulak kanalının travmadan korunması alınacak önlemlerin başında gelmektedir. Bütün önlemlere rağmen yaşanan dış kulak yolu iltihaplanmalarında kulağa damlatılan anti mikrobiyaller faydalıdır. Komplike olmayan ve risk faktörü bulunmayan akut dış kulak yolu iltihabında tedavi kulak kanalının temizlenmesi, topikal ilaçların uygulanması ve yeterli analjezik tedaviden oluşur. Ancak kulak zarı deliklerinde veya kulak zarına tüp takılı ise kulak damlası tavsiye edilmemektedir."

DİYABET HASTALARININ DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR

Özellikle diyabet hastalarını uyaran Prof. Dr. Erol Selimoğlu, "Genel olarak dış kulak yolu iltihapları 48-72 saat içinde tedaviye cevap verir ve genellikle 6-7 gün sonra giderilir. Ancak diyabet hastaları veya bağışıklık sistemi bozuk olan kişilerde dış kulak yolu iltihabı çok ciddiye alınmalıdır. Bu kişilerde dış kulak yolu iltihabı oldukça ağır seyredebilir hatta hayati risklere neden olabilir. Malign (Kötü seyirli) dış kulak yolu iltihabı denilen bu gibi durumlarda tedavi aksatılmadan gerekirse kişi hastaneye yatırılarak yoğun bir tedavi ile sürdürülmelidir" ifadelerini kullandı.

DHA