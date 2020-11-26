Kulak ağrısı nedir? Kulak ağrısı nedenleri? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri?

Tıbbi olarak otalji adlandırılan kulak ağrısının altında enfeksiyonlardan travmalara kadar birçok neden yatıyor. Bu tür nedenlerden dolayı kulak ağrısı çeken vatandaşlar tarafından ağrının neden kaynaklandığı, belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemi nedir soruları aratılıyor. Peki kulak ağrısı nedir, neden olur? İşte merak edilen detaylar...

KULAK AĞRISI NEDİR?

Dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç ayrı bölümden oluşan kulak, bu bölümlerde yaşanması olası olan enfeksiyonlar sebebi ile ağrıyabilir. Mide bulantısı, baş dönmesi, kusma, iştahsızlık, kulak çınlaması, kaşıntı ve şişlik gibi birbirinden farklı sorunlar yaratabilir. Çocuk yaştaki bireylerde oldukça sık gözlemlenen kulak ağrısı, yetişkinlerde de yüksek oranlarda görülebilir. Kulak ağrısı çeken bireylerin şikayetlerini belirterek en kısa sürede uzman görüşü almaları, ileriki aşamalarda sağlıkları konusunda daha rahat etmelerine olanak tanır. Etkili bir tedavi sürecinin ardından kulak ağrısından tamamen kurtulmak mümkündür.

KULAK AĞRISININ NEDENLERİ?

Kulak ağrısının meydana gelme sebepleri arasında birçok farklı hastalık bulunur. En sık yaşanma sebebi orta kulak enfeksiyonları olan kulak ağrısı, hastalarda ciddi bir vücut yorgunluğu ve halsizliğe sebep olabilir. Tıpta “otitis media” olarak bilinen orta kulak enfeksiyonları 6 ile 15 yaş arasındaki çocuklarda sıklıkla görülebilmektedir. Çeşitli metabolik süreçler ve biyolojik özelliklerin sebep olabileceği ağrı, dış etkenler sebebi ile de meydana gelebilir. Deniz, havuz, banyo gibi kulağın su ile temas ettiği ortamlarda kulak içerisine suyun kaçması da enfeksiyona sebebiyet verebilir. Kulak tıkacı yardımı ile bu gibi durumların önüne geçmeniz mümkündür.

Orta kulak enfeksiyonu: Özellikle çocuklarda kulak ağrısının en sık nedenini orta kulak enfeksiyonları oluşturuyor. Genellikle nezle, grip, anjin gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarını takip eden günlerde ortaya çıkan kulak ağrısına ateş, akıntı, işitme kaybı da eşlik edebiliyor. Hekim kontrolünde antibiyotik tedavisi gerektiren ağrı birkaç saat ile bir gün içinde azalıp geçebiliyor. Ancak bu dönem içinde özellikle çocukların rahatlamasının ebeveynler açısından aldatıcı olmaması ve antibiyotik tedavisine en az 10 gün devam edilmesi önem taşıyor.



Orta kulakta sıvı birikmesi: Bir başka kulak ağrısı sebebini de orta kulakta sıvı birikimi oluşturuyor. Özellikle 2-7 yaş arasındaki çocuklarda sık karşılaşılıyor. Bir çeşit kulak iltihaplanması olan bu durumda ağrının çok şiddetli olmamakla birlikte zaman zaman tekrarladığı gözleniyor. Orta kulakta sıvı birikmesiyle başlayan bu durum işitme kaybına da neden olabileceği için önem taşıyor. Bu nedenle önce ilaç tedavisi, gerekirse de cerrahi tedaviye başvurmak gerekebiliyor.



Dış kulak enfeksiyonu: Kulakta ağrı yaratan bir diğer önemli sorun ise dış kulak enfeksiyonu. Dış kulak yolunu kaplayan derinin sık ıslanması ve nemlilik oluşmasıyla meydana geliyor. Bu nedenle, yüzme mevsiminin açılmasıyla birlikte, özellikle de yaz aylarında dış kulak enfeksiyonları artmaya başlıyor. Şiddetli ağrı ile kendini gösteren sorun antibiyotik ve lokal pansuman ile tedavi edilebiliyor. Ayrıca, tedavi boyunca kulağın ıslanmaması ve kuru tutulması önem taşıyor.



Kulak salgısının birikmesi: Kulak kiri denilen dış kulak yolunun doğal salgısı bazı durumlarda kulak yolunda birikip sertleşerek ağrıya neden olabiliyor. Bu durumda kulağın gliserinle yumuşatılması ve mutlaka bir uzman hekim tarafından temizlenmesi gerekiyor. Ayrıca kitleyi daha ileri itme ve kulak zarına zarar verme riski doğabileceğinden, kulak temizliği için pamuklu çubuklar kullanmak doğru bulunmuyor.



Travmatik durumlar: Günlük yaşam içinde karşılaşılabilecek, kulak kepçesinin delici, kesici yaralanmaları, kepçenin donması gibi kulaklara yönelik travmatik durumlar da ağrıya neden olan etkenler arasında sıralanıyor. Bununla birlikte, uçak yolculuğu, dalış gibi basınç değişikliklerine bağlı oluşan barotravmalar da kısa ya da uzun süreli kulak ağrısı yaratabiliyor. Uçağın inişi sırasında kulakta oluşan ağrı ve tıkanma çoğunlukla kendiliğinden veya sık yutkunmayla geçebiliyor. Ancak genel olarak sebebe göre tedavi uygulanan travmatik durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurmak önem taşıyor.



Zona hastalığı: Herpes Zooster virüsü ile oluşan ve zona diye bilinen viral enfeksiyonlar özellikle kulak kepçesi ve dış kulakta yerleşerek ağrıya neden olabiliyor. Kaşıntı, kızarıklık, çınlama ve baş dönmesinin de ağrıya eşlik edebildiği bu sorunun tedavisinde antiviral ilaçlardan yararlanılıyor.

Farklı bölgelerde ortaya çıkan hastalıklar: Kulağın duyu sinirlerinin kulak dışındaki bölgeleri de uyarması sonucu başka bölgelerdeki patolojilerden kaynaklanan ağrılar yaşanabiliyor. Bunlara da yansıyan ağrılar deniyor. Örneğin baş ve boyunun herhangi bir bölgesinde ağrıya neden olabilecek bir sorun yansıyan kulak ağrısına yol açabiliyor. Ayrıca, çene eklemi bozuklukları, diş hastalıkları, dişeti sorunları, boğaz ve genizdeki hastalıklar, gırtlak sorunları, kulak etrafında deri, deri altı hastalıkları, boyunda lenf bezleri ile ilgili sorunlar, reflü, boyun omurları ile ilgili hastalıklar, adale spazmları da yansıyan kulak ağrılarına neden olabiliyor. Özellikle baş, boyun ile ilgili bir tümoral hastalığın erken tanısı bakımından yansıyan kulak ağrılarında çok dikkatli olunması ve vakit kaybedilmeden ayrıntılı muayene yapılması gerekiyor.

Nöraljiler: Kulak ve çevresinin, boyun bölgesinin duyu sinirlerinden kaynaklanan nöralji adı verilen sinirsel kökenli kulak ağrıları genelde aniden başlıyor ve kısa sürede geçiyor. Ancak tekrarlayıcı özellikte ve şiddetli yaşanan ağrı, ani bir batma hissi ya da çakma şeklinde de görülebiliyor. Bu hastalarda nörolojik muayene ve tetkikler sonucu medikal tedavi uygulanıyor.

KULAK AĞRISI TÜRLERİ

Primer ve sekonder kulak ağrısı olarak iki ayrı alt başlıkta incelenen kulak ağrılarının nedenleri arasında birçok farklı etken yer alır. Primer kulak ağrısı; kulak kepçesi, dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak ve iç kulak hastalıkları sebebi ile ortaya çıkar. Kulak kepçesinde kıkırdakta görülen iltihaplanma, travma, kan toplanması, tümör, yanık ve donma sebebi ile meydana gelebilir. Dış kulak yolunda iltihap, kulak kiri, yabancı cisim teması, zona, travma ve tümör sebebi ile görülebilir. Kulak zarı, orta ve iç kulakta ise enfeksiyonlar, zar yırtılması, kulakta sıvı birikimi, östaki tüpü tıkanıklığı kaynaklı birçok farklı nedeni olabilir. Sekonder (yansıyan) kulak ağrısının sebepleri arasında diş kökenli hastalıklar, ağız içi ve boğaz enfeksiyonları, tümörler ve diğer organlarda gelişebilen enfeksiyon çeşitleri yer alır. Sekonder kulak ağrılarının sebepleri vücudunuzdaki diğer oldukça ciddi sorunlar olabileceği için, doktor muayenesine bir an önce başvurulması tavsiye edilir.

KULAK AĞRISININ BELİRTİLERİ

Kulak çevresinde kızarıklık, tahriş veya şişme,

Hastada düşüp artan ateşlenme durumu,

Kulak, çene, baş veya boğazda çeşitli ağrılar,

Kaşıntı,

Kulak çınlaması,

İştah kaybı,

Uykuya dalmada güçlük,

Baş dönmesi.

KULAK AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kulak ağrılarının tanı ve tedavi süreci büyük bir önem taşıdığı için detaylı bir şekilde yönetilmesi gerekir. Acil durumlarda kısa süre içerisinde tıbbi bir bakım yapılması büyük önem taşır. Doktorunuza danışarak çeşitli ilaç tedavileri, bitkisel yağ ve evde tedavi yöntemlerinden de yararlanmanız mümkündür. Ağrının sebep olabileceği baş dönmesi, mide bulantısı, işitme kaybı, ateş gibi semptomlar görüldüğünde muhakkak tıbbi bir yardım alınması önerilir.

1 ile 2 hafta arası süren bir tedavi uygulamasının ardından ağrıda azalma ve tamamen iyileşme gözlemlenebilir. Enfeksiyon etkilerini büyük oranda azaltarak tamamen ortadan kaldıran ilaç tedavileri boyunca doktorunuzun önerdiği bütün uygulamaları gerçekleştirmeniz gerekir. Antibiyotikli kulak damlaları ile ağrı kesici gibi çeşitli ilaçların kullanımına karar verilebilir.

Kaynak: KBB Uzmanı Doç. Dr. Aras Şenvar, KBB Uzmanı Doç. Dr. Murat Songu