Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Maaşları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 14875_TL'dir. En düşük Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı maaşı 9750_TL, En yüksek ise 20000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2212.33

Meslek Adı :

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu :

Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnsan vücudunda kulak, burun, boğaz ve baş boyun bölgesindeki hastalıkların teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimdir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve hasta bilgi formuna kaydetmek,

b) Hastanın fiziki muayenesini yapmak,

c) Teşhise yönelik olarak kan ve idrar tetkikleri, biyopsiler, radyolojik, odyolojik tetkikler ile boğaz kültürü gibi testleri istemek, test sonuçlarını değerlendirmek,

d) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre teşhis ve tedavi yöntemlerini belirlemek,

e) Kulak,burun,boğaz, gözyaşı kesesi, nazafarinks,larinks,endoskopilerini yapmak,

f) Kulak,burun,boğaz enfeksiyonlarının teşhis ve tedavilerini yapmak,

g) Kulak,burun,paranazal sinüsler,nazafarinks,lerinks,tükürük bezleri,tiroit bezi ile ilgili tümörlerin teşhis ve tıbbi ve cerrahi tedavisini yapmak,

h) Baş dönmesi, dengesizlik, işitme kaybı, kulak çınlaması ile ilgili cerrahi ve medikal tedavileri yapmak,

i) İşitme şikayetleri olan, yeni doğan ve erişkinlerde işitme düzeylerinin belirlenmesini sağlamak ve gerekli tedaviyi uygulamak,

j) Horlama , burundan nefes alma bozuklukları ve uykuda nefes kesilmesi ( uyku apne ) hastalığının tedavisini yapmak,

k) Doğuştan yada sonradan meydana gelen burun şekil bozukluklarının düzeltilmesi ameliyatlarını yapmak,

l) Ses ve konuşma bozukluklarının cerrahi veya medikal tedavisini yapmak,

m) Kulak kireçlenmelerinde protez ameliyatları,gözyaşı kesesi endoskopik ameliyatlarını yapmak,

n) Göz ve beyin haricindeki, baş, boyun bölgesindeki kist, tümör ve travmaların tıbbi ve cerrahi tedavilerini yapmak,

o) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,

p) Hasta ve hasta yakınına hastalık,tedavisi ,riskleri ve seçenekleri hakkında bilgi vermek,

q) Mahiyetinde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,

r) Mesleği ile ilgili bil

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