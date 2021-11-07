Kulak Dolgunluğu ne demek, TDK'ya göre Kulak Dolgunluğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kulak dolgunluğu ne demek? Kulak dolgunluğu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kulak dolgunluğu kelimesi. Peki kulak dolgunluğu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kulak dolgunluğu nedir, kulak dolgunluğu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KULAK DOLGUNLUĞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kulak dolgunluğu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kulak dolgunluğu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İşiterek elde edilen (bilgi)



KULAK DOLGUNLUĞU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Siyasi malumatları hep ağızdan kapma, kulak dolgunluğu şeylerdir.

