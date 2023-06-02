Kulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer? İşte Evde Tıkanan Kulağı Açmanın Yolları!

Kulak tıkanıklığı nasıl geçer sorusu bu rahatsızlığı yaşayanlar için çokça araştırılmaktadır. Evde kulak tıkanıklığı açma yöntemleri bulunmaktadır. Kulak tıkanıklığı birçok farklı nedenden dolayı oluşabilir ve rahatsızlık hissi yaratabilir. Peki, evde kulak tıkanıklığı nasıl geçer? İşte evde tıkanan kulağı açmanın yolları…

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Kulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer? İşte Evde Tıkanan Kulağı Açmanın Yolları!

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Çoğu zaman grip ve nezle gibi hastalıklar nedeniyle kimi zamanda soğuk algınlığı ve kulak iltihabı nedeni ile kulak tıkanıklığı meydana gelir. Peki tıkanan kulak nasıl açılır? İşte evde tıkanan kulağı açmanın yolları…

İşte Evde Tıkanan Kulağı Açmanın Yolları!

  • Yutkunma veya Çiğneme: Yutkunma veya çiğneme hareketleri, kulak kanalında basınç değişikliklerine neden olarak tıkanıklığı hafifletebilir. Bunun için sakız çiğneyebilirsiniz veya su içerek yutkunabilirsiniz.
  • Valsalva Manevrası: Bu yöntemde ağzınızı kapatarak burun deliklerinizi sıkıca kapatın ve ardından burundan hafifçe nefes verin. Bu kulak zarında basınç değişikliklerine yol açarak tıkanıklığı açabilir.

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  • Sıcak Uygulama: Kulak tıkanıklığına neden olan birikinti veya iltihap varsa, sıcaklık kan akışını artırarak tıkanıklığı hafifletebilir. Sıcak bir su torbasını veya sıcak bir bez parçasını tıkanık kulağın üzerine yerleştirin.
  • Kulak Damlaları: Bazı kulak damlaları, kulak kanalında biriken ceriyi veya tıkanıklığı hafifletmeye yardımcı olabilir.
  • Yutma Hareketleri: Tıkanıklığı hafifletebilmek için çene hareketlerini kullanmak da etkili olabilir. Ağzınızı açıp kapatarak çene kaslarınızı çalıştırabilir ve bu şekilde tıkanıklığın açılmasına yardımcı olabilirsiniz.
  • Dikkatli temizlik: Kulak tıkanıklığına neden olan biriken kulak kirini temizlemek için kulak pamuğu veya herhangi bir sert cisim kullanmaktan kaçının. Bunun yerine kulak kanalını nazikçe temizlemek için nemli bir bez kullanabilirsiniz.

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Kulak Tıkanıklığı Neden Olur?

Kulak kanalında biriken kir, kulak tıkanıklığına neden olabilir. Kulak kanalında biriken kulak kirinin temizlenmesi gerekebilir. Orta kulakta enfeksiyon veya iltihaplanma durumunda, kulak tıkanıklığı ve dolgunluk hissi oluşabilir. Bu durum genellikle kulak ağrısı ve işitme kaybı ile birlikte görülür.

Kulakta sertleşmiş kulak kirinin birikmesi veya yabancı cisimler (örneğin, kulak pamuğu parçacığı) kulak tıkanıklığına yol açabilir. Alerjik rinit veya sinüzit gibi burun ve sinüslerdeki alerjik reaksiyonlar, burun tıkanıklığına ve dolayısıyla kulak tıkanıklığına neden olabilir. Yüksek rakımlarda veya uçak seyahatlerinde hava basıncı değişiklikleri, kulak tıkanıklığına yol açabilir.

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Kulak Tıkanıklığı Çözümleri

Alternatif yöntemler daha basit kulak tıkanıklıkları için uygulanabilir. Kısa süreli çözümler sağlar. Kulak tıkanıklığı sürekli tekrarlıyor, ağrıya veya işitme kaybına neden oluyorsa, bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmanız önemlidir. Uzman, daha ayrıntılı bir değerlendirme yaparak doğru teşhisi koyabilir ve uygun tedaviyi önerebilir.

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