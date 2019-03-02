Kulaspor şampiyonluğunu ilan etti

Manisa Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden lider Kulaspor, ligin 17. haftasında karşılaştığı Turgutlu İstasyon Gençlikspor'u 5-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Manisa Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden lider Kulaspor 17. hafta müsabakaları kapsamında evinde Turgutlu İstasyon Gençlikspor'u ağırladı. 4 Eylül Şehitler Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ikinci yarıda Kulaspor, Mutlu Dönmez, Fatih Kaçmaz, İzzet Polatlar, Fatih Karadinç ve Kenan Öztürk'ün ayağından bulduğu gollerle mücadeleyi 5-0 kazandı. Bu sonuca göre puanını 44'e çıkaran Kulaspor, ligin son haftasında ligden çekilen Kasabaspor karşısında hükmen galip sayılmasından dolayı şampiyonluğunu ilan etti.

Kulaspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği son düdükle beraber sahaya hücum eden taraftarlar, davul ve zurna eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Maçın sonunda şampiyonluğu ilan eden Kulaspor Teknik Direktörü Hayrettin Topal ve yönetimi, maçın hakemi Süleyman Akşit'e, geçtiğimiz günlerde kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Manisa'nın genç futbol hakemlerinden Özge Kanbay anısına imzalı top hediye etti.

Maçın ardından açıklama yapılan Kulaspor'un başarılı teknik direktörü Hayrettin Topal, lig başladığı günden itibaren şampiyonluk hedefi ile mücadele ettiklerini belirtti. Lig başında Kula'yı en iyi yerlerden temsil etmek için verdiği sözü yerine getirdiklerinden ötürü mutlu ve gururlu olduğunu da vurgulayan Topal, bundan sonra da Kula'yı en iyi yerlerde temsil edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA