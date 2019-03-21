Küle dönen barakadan yaşlı adamın cansız bedeni çıktı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Pendik'te bir barakada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında, Pendik Yeni Mahalle Plevne Caddesi üzerine bulunan bir barakada meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaşlı bir şahısın kaldığı baraka yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm barakayı sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelirken alev alev yanan barakaya müdahale etti. Yangın sonrası itfaiye ekipleri ilk incelemesinde yanan barakada yaşayan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın yanmış cansız bedeni ile karşılaştı. Ekipler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri yanan ev ve yanan ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor

Kaynak: İHA