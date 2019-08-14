Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddiası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin sosyal medya ve basına yansıyan haberlerin tamamen asılsız olduğunu ifade etti

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ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin sosyal medya ve basına yansıyan haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirtti. Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Çengelköy'de bulunan Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir." Kaynak: AA



