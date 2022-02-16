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Külhan ne demek, TDK'ya göre Külhan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Külhan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Külhan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Külhan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Külhan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Külhan ne demek, TDK'ya göre Külhan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Külhan ne demek? Külhan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi külhan kelimesi. Peki külhan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre külhan nedir, külhan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KÜLHAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Külhan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Külhan kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre külhan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hamamları ısıtan, hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocak, cehennemlik

KÜLHAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Evin bir ucunda bir fırın, öbür ucunda bir külhan vardı.

KÜLHAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- külhanbeyi, külhan makinesi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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