Kulis Çalışması ne demek, TDK'ya göre Kulis Çalışması kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kulis çalışması ne demek? Kulis çalışması TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kulis çalışması kelimesi. Peki kulis çalışması ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kulis çalışması nedir, kulis çalışması kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KULİS ÇALIŞMASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kulis çalışması kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kulis çalışması kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kulis faaliyeti



KULİS ÇALIŞMASI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu başarılı seçimde Türk delegasyonunun kulis çalışmaları bu unsurlardan çok sonra geliyor.

