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Kulis ne demek, TDK'ya göre Kulis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kulis kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kulis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kulis nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kulis kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kulis ne demek, TDK'ya göre Kulis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kulis ne demek? Kulis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kulis kelimesi. Peki kulis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kulis nedir, kulis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KULİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kulis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kulis kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kulis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sahnenin gerisinde ve yanlarında bulunan bölüm
- Borsa dışında alışveriş yeri
- Bir amaca ulaşabilmek için ilgili kişiler arasında özel çalışma yapılan yer
- Bir işin, bir hareketin gizli hazırlık konuşması

KULİS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sahneye girişlerinde kuliste sırasını bekliyorlardı.
- Lozan'daki Türk heyetinin kulisleri hakkında pek az şey biliyoruz.

KULİS KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kulis yapmak

KULİS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kulis çalışması, kulis faaliyeti

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