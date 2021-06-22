Kulisler sarsıldı: Gelecek Partisi ve Deva Partisi birleşiyor mu? Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun birleşmesi sinerji yaratır mı?

Ankara kulislerin son günlerde en çok konuşulan konusu olarak duyuran Milliyet yazarı Zafer Şahin, bekledikleri sıçramayı bir türlü başaramayan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun 'Deva Gelecek' adı altında birleşeceğini öne sürdü.

'YENİ GÖREVİNİZ BİRLEŞMEK'

Partinin liderinin Babacan olacağını belirten Şahin, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, partilerin birleşmesi adına tüzük çalışmalarına dahi başlandığını ve seçim barajının yüzde 5’e çekilmesi durumunda bu ittifaka Saadet Partisi’nin de katılacağının iddia edildiğini belirtti.

Bu kulis bilgilerini Saadet lideri Temel Karamollaoğlu’nun “Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu’nun AK Parti tabanında en az yüzde 20-30’luk bir çözülmeyi sağlayacağını düşünüyorduk ama olmadı” açıklamasıyla birlikte değerlendirmek gerektiğine dikkat çeken Şahin, Karamollaoğlu'nun bu iç isme “Beceremediniz, yeni göreviniz birleşmek ve Erdoğan’ın oyunu hiç olmazsa yüzde 5 azaltmak” dediğini söyledi.

"AK PARTİ TABANINDA HİÇBİR ÖZGÜL AĞIRLIKLARI YOK"

Anketlerde yüzde 1-2 bandında görülen üç partinin birleşmesinin bir sinerji oluşturup oluşturmayacağı sorusunu da yanıtlayan Şahin, "Zor görünüyor. Karamollaoğlu’nun Babacan, Davutoğlu ve Gül hakkında söyledikleri aslında bu üç ismin AK Parti tabanında hiçbir özgül ağırlığının olmadığının itirafı ve ilanı anlamına geliyor.

Üçünün de ortak özelliği, Erdoğan sayesinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve önemli bakanlıklara gelmiş olmaları. AK Parti’den ayrıldıklarından beri ortaya bir vizyon koymak yerine sadece Erdoğan’ı eleştirdiler ve 19 yıllık iktidarın tüm başarılarını sahiplenmeye çalıştılar." dedi.

"ERDOĞAN'IN KARŞISINDA GÜNEŞİN ALTINDA ERİYEN KARDAN FARKSIZLAR"

“Ben Erdoğan’a şunu dedim ama dinletemedim, bu Erdoğan var ya...” diye başlayan konuşmalarıyla, Babacan ve Davutoğlu'unun kendilerini Halk TV, KRT, Tele 1, Cumhuriyet ve Sözcü’ye beğendirmeyi başardıklarını ama AK Parti tabanında yaprak bile kımıldatamadıklarını söyleyen Şahin, yazısını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Özetle... Bugün kıyasıya eleştirdikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde yükseldikleri siyasette bu kez de Erdoğan’ı eleştirerek ayakta kalmaya çalışıyorlar. Yani dün olduğu gibi bugün de Erdoğan’ın sırtındalar. Ve ona muhtaçlar. CV’lerinde yazan muhteşem kariyerlere rağmen Erdoğan’ın karşısında güneşin altında eriyen kardan farksızlar.

Tam da bu sebepten birleşmeleri hiçbir şeyi değiştirmez."