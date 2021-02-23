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  3. Kulisleri karıştıran iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine ve AK Parti yönetimini değiştirecek

Kulisleri karıştıran iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine ve AK Parti yönetimini değiştirecek

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem kabine hem de parti yönetiminde değişlik yapabileceğinin konuşulduğunu ifade etti.

Kulisleri karıştıran iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine ve AK Parti yönetimini değiştirecek

AK Parti'de kongreler her gün birer birer tamamlanırken tüm gözler 24 Mart tarihli büyük kongreye çevrildi. Siyaset bu konulara odaklanırken Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat köşe yazısında kulislerin nabzını tuttu.

Fırat yazısında, AK Parti'nin kongre sürecinde sona gelindiğini ifade ederek, kongrenin 24 Mart'ta yapılacağını belirtti. Fırat yazısında," AK Parti kulislerinde kongre sürecinde, yani önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem kabinede hem de parti yönetiminde bazı değişikliklere gideceği konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

KASIM AYINDA AÇIKLAMAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında kabine değişikliği iddialarının asılsız iddia olduğunu ifade ederek," Bunlar tamamen masa başında uydurulan, asılsız ve içi boş haberlerdir. Değişim gerekiyorsa yerini ve zamanını Cumhurbaşkanı belirler." demişti. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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