Gazeteci Birsen Altuntaş, Twitter'da yaptığı paylaşımda Çukur dizisi ile ilgili spoiler'a yer verdi. Her hafta önemli karakterin öleceği diziye en son Ece Yaşar veda etmişti. Altuntaş, dizide bir karakterin daha öleceğini duyurdu. Peki Kulkan Erdenet ölecek mi? | Çukur Kulkan Erdenet karakterini kim öldürecek? İşte ayrıntılar.

KULKAN ERDENET ÖLECEK Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda her hafta diziye önemli bir karakterin ölerek veda ettiğini belirtti.

En son Ece Yaşar'ın veda ettiğini anımsatan Altuntaş; Kulkan Erdenet kararakterinin de öleceğini duyurdu.

ÇUKUR KULKAN ERDENET KARAKTERİNİ KİM ÖLDÜRECEK?

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Show TV'nin fenomen dizisi #Çukur finale doğru adım adım yaklaşıyor. Her hafta bir önemli karakterin öleceği diziye son olarak #EceYaşar veda etmişti. Dizide şimdi de #GencoÖzak'ın oynadığı Kulkan Erdenet ölecek."