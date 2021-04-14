Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Turuncu ve sarı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi14 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı!Ülke genelinde uygulanıyor! Kısmi kapanma döneminin ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı!Kulkan Erdenet ölecek mi? | Çukur Kulkan Erdenet karakterini kim öldürecek?Galatasaray seçim tarihi ne zaman? | Galatasaray başkan adayları kimler?Sarp Bozkurt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sarp Bozkurt koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?Muhasebe Yetkilisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSarp Bozkurt koronavirüse yakalandı!Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı, Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kulkan Erdenet ölecek mi? | Çukur Kulkan Erdenet karakterini kim öldürecek?

Kulkan Erdenet ölecek mi? | Çukur Kulkan Erdenet karakterini kim öldürecek?

Birsen Altuntaş, Twitter'da yaptığı paylaşımda Çukur dizisi ile ilgili spoiler'a yer verdi. Her hafta önemli karakterin öleceği diziye en son Ece Yaşar veda etmişti. Altuntaş, dizide bir karakterin daha öleceğini duyurdu. Peki Kulkan Erdenet ölecek mi? | Çukur Kulkan Erdenet karakterini kim öldürecek? İşte detaylar.

Kulkan Erdenet ölecek mi? | Çukur Kulkan Erdenet karakterini kim öldürecek?

Gazeteci Birsen Altuntaş, Twitter'da yaptığı paylaşımda Çukur dizisi ile ilgili spoiler'a yer verdi. Her hafta önemli karakterin öleceği diziye en son Ece Yaşar veda etmişti. Altuntaş, dizide bir karakterin daha öleceğini duyurdu. Peki Kulkan Erdenet ölecek mi? | Çukur Kulkan Erdenet karakterini kim öldürecek? İşte ayrıntılar.

KULKAN ERDENET ÖLECEK Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda her hafta diziye önemli bir karakterin ölerek veda ettiğini belirtti. 

En son Ece Yaşar'ın veda ettiğini anımsatan Altuntaş; Kulkan Erdenet kararakterinin de öleceğini duyurdu.

ÇUKUR KULKAN ERDENET KARAKTERİNİ KİM ÖLDÜRECEK?

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Show TV'nin fenomen dizisi #Çukur finale doğru adım adım yaklaşıyor. Her hafta bir önemli karakterin öleceği diziye son olarak #EceYaşar veda etmişti. Dizide şimdi de  #GencoÖzak'ın oynadığı Kulkan Erdenet ölecek."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT