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  3. Kullandığı araç takla atmıştı! İlker Aksum kaza sonrası ilk kez konuştu!

Kullandığı araç takla atmıştı! İlker Aksum kaza sonrası ilk kez konuştu!

Adana'da 29 Mayıs'ta trafik kazası geçiren İlker Aksum, olayın ardından ilk kez konuştu.

Kullandığı araç takla atmıştı! İlker Aksum kaza sonrası ilk kez konuştu!

50 yaşındaki oyuncu İlker Aksum geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Aksum muhabirlerle, Adana'da geçirdiği trafik kazası hakkında konuştu

"SAĞ ÇIKMAM MUCİZE"

Aracıyla seyir halindeyken refüjdeki ağaca çarparak takla atan Aksum, kazanın şokunu günlerce yaşadığını söyleyerek, "O arabadan sağ çıkmam mucize. 15 gündür fizik tedavi görüyorum. Şimdi zımba gibiyim" açıklamasında bulundu.

Kullandığı araç takla atmıştı! İlker Aksum kaza sonrası ilk kez konuştu!

MÜJDEYİ DUYURDU

Ünlü oyuncu ayrıca bir Mevlana projesiyle ekrana döneceğini açıklayarak onun hazırlığında olduğunu belirtti.

Kullandığı araç takla atmıştı! İlker Aksum kaza sonrası ilk kez konuştu!

NE OLMUŞTU?

29 Mayıs'ta Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıkan İlker Aksum,  Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarına geldiğinde otomobilin kontrolünü yitirmiş; otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla atmıştı.

Bölgede bulunan esnaf tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkartılan oyuncu, kaza yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Kullandığı araç takla atmıştı! İlker Aksum kaza sonrası ilk kez konuştu!

Aksum'un önüne çıkan motosiklete çarpmamak için aracın hakimiyetini kaybettiği öğrenilmişti.

Sosyal medya hesabından kazadan sonra açıklama yapan Aksum,  "Arkadaşlar talihsiz bir kaza geçirdim. Olacağı varmış. Görüntüleri izlediğimde kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür hiçbir yerimde bir şey yok. Farkındaysanız kolumda küçük bir çizik var. "Gördüğünüz gibi hiçbir yerimde bir şey yok. Bunu da atlatırız inşallah. İlginiz, sevginiz ve yazdığınız o güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yola devam merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum" diye konuşmuştu.

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