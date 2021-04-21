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  3. Kullandığı traktörden düşerek tekerin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kullandığı traktörden düşerek tekerin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Karaman'da kullandığı traktörden düşerek sağ arka tekerin altında kalan çiftçinin, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini tespit edildi

Kullandığı traktörden düşerek tekerin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Morcalı köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyün Boyalık mevkisindeki bağına kullandığı 38 D 2971 plakalı traktörle çalışmaya giden Mehmet Kara (61), akşam eve dönmemesi üzerine telaşlanan yakınları bölgeye bakmaya gitti. Kara'nın traktörün sağ arka tekerinin altında hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları durumu hemen sağlık ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kara'nın cesedi, cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kara'nın seyir halinde olan traktörün sağ arka tekerinin altına dengesini kaybederek mi yoksa kalp krizi geçirmesi sonucumu düşerek öldüğü yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kullandığı traktörden düşerek tekerin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kullandığı traktörden düşerek tekerin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kullandığı traktörden düşerek tekerin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kullandığı traktörden düşerek tekerin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kullandığı traktörden düşerek tekerin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kullandığı traktörden düşerek tekerin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

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