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  3. Kullandığı zırhlı aracı belediyeye teslim eden Melih Gökçek, basın açıklamasına tepki gösterdi: Bu çapsızlarda utanma, sıkılma yok

Kullandığı zırhlı aracı belediyeye teslim eden Melih Gökçek, basın açıklamasına tepki gösterdi: Bu çapsızlarda utanma, sıkılma yok

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine kullandığı belediyeye ait zırhlı aracı iade etti. Gökçek sosyal medyadan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yazılı açıklamasına tepki gösterdi.

Kullandığı zırhlı aracı belediyeye teslim eden Melih Gökçek, basın açıklamasına tepki gösterdi: Bu çapsızlarda utanma, sıkılma yok

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 13 Aralık Pazartesi günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugüne kadar Valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana Valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim" ifadelerine yer vermişti. Gökçek'in bugün belediyeye ait zırhlı aracı iade etmesi sonrası flaş bir basın açıklaması yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek'ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Aracın son durumu hakkında detaylı incelemeler yapılıp sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bununla birlikte, aracın zırhlanması ve sonrasında buna bağlı olarak meydana gelen motor arızası ile ilgili yapıldığı iddia edilen usulsüz işlemlere ilişkin Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme de yakın zamanda tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bunun üzerine sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sert çıkan Gökçek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BU ÇAPSIZLAR DA UTANMA, SIKILMA YOK.

AĞAÇ, ÇALI KONUSUNDA SAHTE FATURA DÜZENLETTİRİP ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANLARINI SAVCILIĞA ŞİKAYET EDEN ZİHNİYET YARIN HANGİ İFTİRAYI ATMAZ Kİ?

DEMEK Kİ ELLERİNDEN BELGE ALMASAK HER TÜRLÜ İFTİRAYA HAZIRLAR…"

Kullandığı zırhlı aracı, belediyeye teslim eden Melih Gökçek, basın açıklamasına tepki gösterdi: Bu çapsızlarda utanma, sıkılma yok

Kullandığı zırhlı aracı, belediyeye teslim eden Melih Gökçek, basın açıklamasına tepki gösterdi: Bu çapsızlarda utanma, sıkılma yok

Kullandığı zırhlı aracı, belediyeye teslim eden Melih Gökçek, basın açıklamasına tepki gösterdi: Bu çapsızlarda utanma, sıkılma yok

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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