Kullanılmayan caminin yıkılmasını istiyorlar

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde 28 yıldır kullanım dışı olan caminin duvarları kendiliğinden yıkılmaya başladı. Mahalle halkı, can güvenlikleri için eski caminin ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkılmasını istediklerini söyledi.

Burhaniye ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Karadere Mahallesi'nde, 28 yıldır kullanılmayan eski caminin duvarları yıkılmaya başladı. Bölge halkı, can güvenliği için caminin ekipler tarafından yıkılmasını istiyor. 1991 yılında yeni cami yapıldığını söyleyen Muharrem Çakır (80), "1954 yılında inşa edilen cami, yenisi yapılması nedeniyle kullanım dışı kaldı ve yıprandı. Yıkmak için girişimlerde bulunduk ancak müsaade edilmedi. Caminin duvarları yıkılmaya başladı. İnsanların üzerine yıkılacak diye korkuyoruz. 28 yıldır kullanılmayan bina perişan halde. Yıkılarak yerine meydan yapılmasını istiyoruz. Bunu yetkililerden bekliyoruz" dedi.

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DHA