Kullanmadığı aracın 5 bin TL cezası kendisine uygulandı! Belediyeye isyan etti

İstanbul'un Kartal ilçesinde Aslan Aslan isimli kişiye 23 Haziran i.kamyonuyla Hürriyet Mahallesi Tuncer Sokak No:7 adresindeki boş alana küçük döküm yaptığı gerekçesiyle 5 bin TL ceza uygulandı. Pendik'te ikamet eden Aslan'a gelen tebligat sonrası kişi neye uğradığını şaşırdı. Aracının belirtilen adrese hiç gitmediğini belirten Aslan, ayrıca fotoğraflarda gösterilen kamyonun kendisine ait olmadığını belirtti.

Olayı anlatan Aslan Aslan, "Kartal Belediyesi zabıtası bana kaçak hafriyat döktüğüm diye 5 bin TL ceza yazmış.Kamyonda bulunan GPRS ile kamyonun nerede olduğu gözüküyor. Gidip büyükşehir belediyesinde baktırdım, aracı ben kullanmamışım. Kamyonun fotoğraflarına bakmak istedim. Fotoğraflara baktığımda başka aracın fotoğrafını bana yolladıklarını gördüm.Adıma ceza uyguluyorlar, ben bu cezayı kabul etmiyorum." dedi.

"ARABANIN ÇEKTİYSEN RESMİNİ GÖSTER DİYORUM, GÖSTERMİYOR"

Yetkililerle görüştüğünü anlatan Aslan," Aracın fotoğrafını göster dediğimde, ' 3 bin 750 TL'yi öde, gel mahkemeye ver ' diyor. Böyle kanun mu var? Kanun varsa kabul ediyoruz. Aracımda iki GPRS var. Biri Büyükşehirin biri de çalıştığım yerin.Arabanın çektiysen resmini göster diyorum. Göstermiyor." diye konuştu.