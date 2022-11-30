Külliyede ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki bakanla görüşecek: Asgari ücret ve EYT masada!

Asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve sözleşmeli personelin kadroya alınması konusundaki düzenlemeler hükümetin odak noktası olmayı sürdürürken kritik bir görüşme olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ile üçlü bir zirve gerçekleştirecek.

ÜÇLÜ ZİRVEDE NELER KONUŞULACAK?

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre görüşmede işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Vedat Bilgin'in asgari ücret ve EYT düzenlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verecek. Ayrıca EYT'nin bütçeye olan etkisi, işverenlerin kıdem tazminatı yükü ve bu konunun değerlendirilmesi bekleniyor.

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Milyonlarca çalışanının ne kadar olacağını merakla beklediği asgari ücret konusu da üçlü zirvede konuşulacak. Oldukça kritik bazı başlıklar var. Bakan Bilgin yarın işveren ve işçi kesiminin temsilcileriyle görüşme yaparak asgari ücret maratonunun takvimini belirleyecek. Bu ayın sonuna doğru asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Ayrıca belediye başkanları, SGK prim ve vergi borçlarının yapılandırılması yönünde talepte bulunurken bu konunun da masada olacağı değerlendiriliyor.

ASGARİ ÜCRETTE KRİTİK VİRAJ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık Perşembe günü TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek. Ayrıca Bakan Bilgin asgari ücret konusunda, "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi.