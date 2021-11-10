Külliyede kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki yüz yüze görüşme Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'de başlayacak.

Temel Karamollaoğlu 19 Eylül'de yaptığı açıklamada," Tüm parti liderleri ile görüşmeyi arzu ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna dahil. Ama görüşür müyüz, görüşmez miyiz bakalım. Önümüzdeki günlerde diğer parti liderleri ile bir görüşmede bulunacağım." demişti.

Görüşme talebinin Saadet Partisi'nden geldiği ifade edildi.