Külliye'deki 'büyükşehir' zirvesi sonrası açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 30 şehrin Büyükşehir Belediye Başkanları bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Belediye başkanları ile toplantılar tekrarlanacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde belediyeler için komisyon kurulacak." ifadelerini kullandı. CHP'li başkanlar da "Salonda olumlu bir hava vardı, çok memnun olduk." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 30 şehrin Büyükşehir Belediye Başkanları bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Belediye başkanları ile toplantılar tekrarlanacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde belediyeler için komisyon kurulacak." ifadelerini kullandı. CHP'li başkanlar da "Salonda olumlu bir hava vardı, çok memnun olduk." dedi. Ayrıntılar geliyor... Etiketler : cumhurbaşkanlığı külliyesi, açıklama



